Cinema 'O agente secreto' é indicado ao Spirit Awards, maior prêmio do cinema independente Filme de Kleber Mendonça Filho concorre com produções da Zâmbia, da Colômbia, da Espanha e da Jordânia

“O agente secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, foi indicado a melhor filme internacional pelo Film Independent Spirit Awars, que premia produções independentes, que custaram menos de US$ 30 milhões. Os indicados foram anunciados nesta quarta-feira (3). A entrega dos troféus será em 15 de fevereiro de 2026.

O filme brasileiro concorre com o espanhol “Sirât”, com o colombiano “Um poeta”, o jordaniano “O que resta de você” e “Como tornar-se uma galinha d’Angola”, uma coprodução entre Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido e Zâmbia.

Os prêmios de ‘O agente secreto’

Nesta terça-feira (2), “O agente secreto” conquistou dois prêmios da Associação de críticos da Associação de Críticos de Nova York: melhor ator, para Wagner Moura, e melhor filme internacional.

O reconhecimento veio um dia depois de Wagner e o filme perderem o Gotham Awards, um dos mais importantes prêmios do cinema independente dos EUA. O brasileiro havia sido indicado na categoria melhor atuação, que acabou ficando para Sopé Dìrísù, de “A sombra do meu pai”. “O agente secreto” também concorreu como melhor roteiro original, mas perdeu para “Foi apenas um acidente”, do iraniano Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, é considerado um dos fortes concorrentes aos principais prêmios internacionais, principalmente o Oscar 2026. Em maio, ele saiu do Festival de Cannes com duas estatuetas: melhor direção e melhor ator.

Segundo a revista Variety, ele deve ser indicado em quatro categorias no Globo de Ouro 2026, marcado para 11 de janeiro de 2026. A revista, a mesma que apostou que Fernanda Torres levaria o prêmio de melhor atriz na edição 2025 do prêmio, diz que o longa de Kleber Mendonça Filho deve ser indicado a Melhor Filme (Drama), Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, Melhor Roteiro e Melhor Ator (Drama), com Wagner levando o prêmio para casa.

