Dom, 09 de Novembro
Salvador | 28ºC
Recife | 28ºC
Fortaleza | 28ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 29ºC
Maceió | 29ºC
Aracaju | 28ºC
Teresina | 38ºC
São Luís | 29ºC
São Paulo | 17ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 22ºC
Porto Alegre | 23ºC
Ouça a Rádio
96.7FM
Assine
Salvador | 28ºC
Recife | 28ºC
Fortaleza | 28ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 29ºC
Maceió | 29ºC
Aracaju | 28ºC
Teresina | 38ºC
São Luís | 29ºC
São Paulo | 17ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 22ºC
Porto Alegre | 23ºC
Leia o Jornal
domingo
08/11/2025
Política
Economia
Brasil
Mundo
Cultura+
Esportes
Blogs & Colunistas
Entrar
Assine
A Folha de Pernambuco
Edições Impressas
Edições Impressas 2025
Edições Impressas 2024
Revistas
Publicações Especiais
Política
Blog da Folha
Folha Política
Cláudio Humberto
Um Ponto de Vista do Marco Zero
Economia
Movimento Econômico
Folha Finanças
Concursos e Empregos
Publicidade Legal 2025
Publicidade Legal 2024
Publicidade Legal 2023
Publicidade Legal 2022
Publicidade Legal 2021
Notícias
Pernambuco
Brasil
Mundo
Saúde
Últimas
Opinião
Carnaval 2025
São João 2025
Cultura+
Agenda Cultural
Streaming
Horóscopo
Turismo
BBB 25
Esportes
Náutico
Santa Cruz
Sport
Sabores
Blogs & Colunistas
Vida Plena
Papo de Primeira
Saúde e Bem Estar
FMOTORS
Pernambuco Econômico
Folha Gastronômica
Folha Pet
Tecnologia e Games
Uma Série de Coisas
Especiais
COP30
Cornelio Brennand
Retrospectiva 2023
Enem 2020
Enem 2021
Folha Imóveis
Clarice Lispector 100 anos
Fórum Nordeste 2019
Fórum Nordeste 2023
Fórum Nordeste 2024
Fórum Nordeste 2025
Marcas Que Eu Gosto 2021
Marcas Que Eu Gosto 2022
Marcas Que Eu Gosto 2023
Marcas Que Eu Gosto 2024
Marcas Que Eu Gosto 2025
Folha Saúde
Bora Pernambucar - Agreste e Sertão
Especial Educação 2022
Especial Paulo Câmara
Guia Recife
Recife Escondidinho
Folha Energia
Folha Educa
Folha Log
Rádio Folha
No Ar
Podcast
Programação
Folha Play
Assine a Folha
Fale Conosco
Política de Privacidade
Expediente
Identifique-se
Blogs
&
Colunistas
Rafael Coelho
Saúde e bem-estar
Folha de Pernambuco
Concursos e Empregos
Folha de Pernambuco
Folha Pet
Yuri Oliveira
Papo de Condomínio
Folha de Pernambuco
Tecnologia e Games
Carol Brito
Blog da Folha
Folha de Pernambuco
Vida Plena
Rogério Morais
Papo de Primeira
Cláudio Humberto
Cláudio Humberto
Folha de Pernambuco automoveis
FMOTORS
Fernando Martins
Uma Série de Coisas
Marcella Balthar
Marcella Balthar
Roberta Jungmann
Roberta Jungmann
Fabiano Antunes
Folha Turismo
Folha de Pernambuco
Folha Finanças
Eduarda e Camila Haeckel
Inspiração Brasil
Georgina Santos
Carreiras e Empresas
Isabela Pontes
TV Aurora
Ana Claudia Brandão
Direito e Saúde
Luiz Otávio Cavalcanti
Um Ponto de vista do Marco Zero
Lectícia Cavalcanti
Folha Gastronômica
Rainier Michael
Diplomacia Econômica
Jademilson Silva
Modo Fit
Betania Santana
Folha Política
Fábio Silva
Fábio Silva
Marcio Borba
Pernambuco Econômico
Alfredo Bertini
Nem 8, nem 80
Murilo Guimarães
Baco & Cia.
Katarina Gouveia
Kata essa Dica
Folha de Pernambuco
CRI Português
Newsletter