AO VIVO: Presidente Lula inaugura nova fábrica da Hemobrás em Goiana; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugura na tarde desta quinta-feira (4), em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, a fábrica de medicamentos da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) - espaço que finaliza o Projeto Buriti, que corresponde à implantação e à produção do Hemo-BR.

Mais autoridades chegam ao evento da Hemobras, em Goiana

Já estão presentes no local a deputada federal Iza Arruda (MDB), os deputados federais Lula da Fonte (PP) e Luciano Bivar (UB), o deputado estadual João Paulo (PT) e a vereadora Liana Cirne (PT).

O presidente Lula está sobrevoando o local de helicóptero. Em seguida, ele vai fazer uma visita interna nos departamentos da Hemobrás, sem acesso para a imprensa. O público é de autoridades, associações de pacientes, prefeitos da Mata Norte, vereadores e deputados, membros do Ministério da Saúde e do Ministério Público.



De acordo com a assessoria de imprensa da Hemobrás, o evento não foi aberto ao público geral por questões de segurança sanitária, já que o local é uma fábrica de medicamentos. Os padrões de higiene interna são de nível hospitalar e é necessário uma série de procedimentos e roupas específicas para ter acesso.



Acompanhe ao vivo à inauguração:

Participam da cerimônia, junto ao presidente, a ministra da Saúde, Nísia Trindade; além do presidente do Conselho de Administração da Hemobrás, Carlos Gadelha e da presidente da Hemobrás, Ana Paula Menezes. O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, também compareceu à inauguração, entre outras autoridades e políticos.



Lula iniciou agenda no Estado pela manhã, em Arcoverde, no Sertão, na inauguração da Estação Elevatória.



Logo mais à noite, o presidente segue cumprindo compromissos em Pernambuco, desta vez no Recife, e sanciona o projeto que cria o Sistema Nacional de Cultura (SNC), às 19h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul da capital pernambucana, juntamente com o prefeito João Campos (PSB).

