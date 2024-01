A- A+

No Recife, CUT coordena ato simbólico contra os atos antidemocráticos no 8 de janeiro de 2023

O monumento Tortura nunca mais, que está localizado na rua da Aurora, no Recife, sedia, nesta segunda-feira (8), uma concentração de manifestantes contrários aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.



O deputado João Paulo Lima (PT) marca presença no local e avaliou a relevância do encontro. O petista também elogiou a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conduziu o dia de hoje. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) encabeça o ato desta manhã, no Recife.

"Acho que é importante, apesar de ser um dia onde basicamente os Poderes estão de recesso e parte da população também de férias. Mas eu acho que é um momento muito importante, primeiro o local que foi escolhido. Um local que lembra o período já da ditadura, né? E a tortura como instrumento de perseguição e de violação dos direitos humanos. E acho importante relembrar essa data, porque essa data é de um simbolismo muito grande. Foi talvez, principalmente, o segundo maior atentado à democracia depois do golpe (militar). Estamos aqui com a militância, e não só a militância de esquerda, mas a militância comprometida em defesa da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de organização, e eu com 71 anos que vivi esse período de ditadura militar sei o quanto é difícil a convivência com a ditadura, seja pela ausência de liberdade, seja pela repressão dos trabalhadores, o controle das organizações sociais, dos meios de comunicação. Então, acho que esse momento revela também um outro aspecto, o aspecto da capacidade do presidente Lula em conduzir esse processo para não haver um derramamento de sangue e de qualquer forma garantir um processo de transição, restabelecendo o período de demora", declarou o deputado estadual João Paulo Lima (PT).





O líder petista realiza um ato em Brasília para ressignificar a data que ficou marcada com violência contra a sua eleição. Representantes dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Teresa Leitão (PT-PE) também estão presentes.

