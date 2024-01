Secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula visita a Folha de Pernambuco

A- A+

O Secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (11).

Wilson foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, pelo Diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo; pela Diretora Administrativa, Mariana Costa; e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos.

Na ocasião, o secretário destacou os desafios à frente da Sefaz-PE, durante o primeiro ano no comando da pasta, na gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB).

“Estamos com diálogo aberto e transparente. A gente conseguiu racionalizar os gastos. Vamos chegar a R$ 700 milhões de racionalização”, informou o secretário.

