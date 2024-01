8 de janeiro: políticos pernambucanos se manifestam após um ano dos ataques golpistas

A- A+

Neste dia 8 de janeiro, completa-se um ano dos ataques golpistas praticados pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às sedes dos Três Poderes em Brasília. Para reafirmar e condenar essas ações, autoridades da política pernambucana expressaram seu repúdio por meio de declarações que defendem a preservação da democracia no País.

A governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB) utilizou as redes sociais para afirmar que para ela, enquanto chefe do Executivo, “democracia, ordem e respeito são valores inegociáveis”.

“Hoje é dia de reafirmar nosso compromisso com a democracia e com o Brasil. Essa defesa é diária e não pode regredir. Vai muito além de ideologias, lados ou partidos e tem, em Pernambuco, desde o período colonial, um exemplo de vanguarda de valores e defesa de princípios democráticos. A democracia une a todos nós”, declarou a governadora.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), também recordou os ataques e expressou sua posição sobre o assunto, também nas redes sociais.

“Há exatamente 1 ano, o Brasil vivia um de seus maiores ataques à democracia. O 8 de janeiro de 2023 deve ser lembrado como forma de repúdio às ações criminosas e antidemocráticas, mas, principalmente, também como celebração à força da nossa democracia, que se mostrou inabalada”, disse o gestor.

Outros representantes políticos, incluindo aqueles nos Legislativos Estaduais e Municipais, bem como senadores, também manifestaram suas opiniões por meio de declarações em suas redes sociais.

Confira algumas das mensagens

O 8 de janeiro é um dia a ser lembrado para que nunca se repita. Um ano atrás, golpistas perpetraram o maior ataque à ordem democrática desde o fim da ditadura militar. — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 8, 2024

Hoje, lembramos o maior ataque à democracia em nosso país depois do golpe de 1964. Faz um ano que as sedes dos três poderes foram depredadas por forças de extrema direita, numa tentativa de tomar o poder à força. No dia 8 de janeiro de 2023, nossa liberdade esteve em risco. Nesta… — João Paulo (@joaopaulodopt) January 8, 2024

Há um ano a democracia brasileira sofria um golpe orquestrado por aqueles q não aceitavam a soberania de uma decisão popular. Após o sombrio e inesquecível ataque às instituições democráticas, hoje, nossa democracia segue viva e a nação mais fortalecida. Viva a democracia! — Luciano Duque (@lucianoduquepe) January 8, 2024

Hoje, completa-se 1 ano que nossa história foi marcada pela intolerância, pela covardia e pela falta de respeito à nossa democracia. Presenciamos, incrédulos, o vandalismo e a depredação do patrimônio público em Brasília. — Jarbas Vasconcelos Filho (@JarbasFilho_) January 8, 2024

Um ano após os ataques terroristas nas sedes dos três poderes, a democracia prevaleceu!



Viva a democracia! Viva o povo brasileiro!#8dejaneiro#DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/3GFCe42a3A — Doriel Barros (@DorielBarros) January 8, 2024

Hoje é dia de festejar a democracia! https://t.co/1TxQ4UdaVQ — Teresa Leitão Senadora (@teresaleitao_) January 8, 2024

