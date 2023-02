"A ciência está de volta", diz ministra Luciana Santos

A- A+

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB-PE) foi a entrevistada desta sexta-feira (24) do programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7. Na entrevista ao âncora do programa, Jota Batista, e à subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, a ministra falou, entre outras coisas, dos desafios à frente da pasta, dos movimentos para as eleições de 2024 e da volta à valorização da ciência pelo governo Lula

Apagão da ciência

Nós vivemos um período de apagação da ciência, não só pelo discurso negacionista e anticiência que acaba sendo impactante na vida do povo: voltamos a poliomielite, ao sarampo, e o Brasil tinha uma cultura, até por conta do SUS, da eficácia em vacinas. Essa é uma das grandes mazelas deixadas por esse governo que passou. A ciência está de volta ao país, e a gente para além da narrativa anticiência, que é tão nefasta, a tentativa de desqualificação da nossa base científica.

Balbúrdia

O ex-presidente (Jair Bolsonaro) tratava nossas universidades como espaço de balbúrdia, no entanto, as universidades públicas é o que há de melhor no país, na produção científica. Noventa por cento da nossa produção científica é feita nas universidades públicas, e a gente está retomando esse orgulho nacional. Há percussão disso nos recursos, porque para além da narrativa, os foram cortados de maneira drástica os recursos.

Medalhas retiradas de cientistas por Bolsonaro

Isso para nós é uma coisa muito cara porque é muito simbólica. Por eles terem descoberto a ineficácia do uso da cloroquina no combate à Covid, o ex-presidente retirou as medalhas de honra dada apela comunidade acadêmica e científica. Nós vamos recompor. O presidente Lula isso em breve. E também outros cientistas que se recusaram a receber porque esses outros dois não tinham recebido. Penso que é mais um momento de afirmação da riqueza, da produção científica que existe no país.

Prevençao para as chuvas em PE

Fizemos, na acasião, uma reunião da APA com a Susana, da APAC, no mesmo dia eu liguei para a governadora (Raquel Lyra) então fizemos uma reunião com o Cimadem, que é vinculado ao nosso ministério, e nós estamos nos preparando e se colocando à disposição para alargar a cobertura e de alertas que já são feitos pelo Cemadem aqui na RMR, proque a gente faz por satélite, mas faz terrestre, com pluviômetros, com sensores. A gente está aqui um pacote de medidas para apresentar de maneira mais robusta os serviços que existem no Ministério da Ciência e Tecnologia para ajudar numa operação que eu vivenciei como prefeita (de Olinda).

Lula

O espirito do presidente Lula é de fazer entregas. Como ele já foi um excelente presidente da República e agora voltando pela terceira vez ele está bem afiado de que o povo está com pressa, porque passou por um momento grave de retrocesso no país. Ele está decidido a andar rápido, tem cobrado muito dos ministros. Fez essas visitas todas, demonstrando uma atitude muito diferente, de solidariedade ao povo. Foi no Yanomamis, foi em Araquara, esteve no Litoral Sul (de São Paulo), levando sete ministros. Está agindo de maneira pró-ativa e fazendo uma agenda internacional intensa. Visitou tres países e vai a China agora em março. Ele relançou o Minha Casa, Minha Vida. O governo anterior retirou a faixa 1, que é quem mais precisa. Ainda não tem previsão de ele vir a Pernambuco, mas eu, o ministro André de Paula e o ministro José Múcio temos a principal responsabilidade de fazer uma agenda para o presidente visitar nosso estado, onde teve uma votação expressiva, é a terra dele e onde é amado. Certamente, ele virá em breve para fazer uma visita e uma entrega relevante.

Dependência

Temos que diminuir a nossa dependência. Vimos o que aconteceu na Covid: a gente dependeu até de máscaras. E não fomos só nós, mas o mundo todo. Respirador? Voltou ao tempo do corsário. Foi interceptado respirador em tudo que é lugar. Mesmo que a gente tenha produzido vacina, tivemos que importar o insumo farmacêutico ativo. Temos que diminuir nossa dependência. Essa é uma das missões mais relevantes que esse ministério tem. Sermos autônomos para poder realizar soluções para o povo brasileiro.

Tarcísio e Lula

Ele (Lula) diz que diferente do que aconteceu recentemente, vai governar para todos os brasileiros e brasileiras. É tanto que ele fez uma reunião com todos os governadores no Palácio do Planalt para que eles disserem duas ou três prioridades deles para serem trabalhadas. Ele teve uma atitude de solidariedade e presteza numa hora em que todos precisamos somar esforços. Muitas vezes tem esses... é natural de um processo político muito radicalizado que o Brasil viveu, mas o espírito do presidente é de união.

PCdoB

Independentemente da existência ou não da federação, as disputas majoritárias necessariamente precisam de grandes alianças. Estando ou não federação, muitas vezes aquela equação para uma determinada disputa no município depende principalmente dos partidos que têm mais afinidade programática, que são mais alinhados, e todas as vezes que a gente se dividiu, se deu mal. Acredito numa construção política de unidade, de entendimento do papel de cada força nos municípios, no país todo.

Prefeitura de Olinda em 2024

Estamos debatendo com paciência. Temos, mas como a gente está construindo e está longe, vamos conversar publicamente no momento adequado.

Recife 2024

A gente vai procurar um entendimento que fortaleça nosso campo de força. Nas capitais, nem se fala, né? Mas em cidades relevantes, como é o caso de Olinda e tantas outras, vamos colocar o nosso time , esse conjunto de forças que dão sustentação ao governo Lula, na rua. Todos os partidos que dão sustentação ao presidente Lula vão ser considerados num projeto eleitoral no país todo em 2024. Sempre defendemos nossa unidade em frente ampla para vencer momentos complexos que a gente vive navida brasileira e na vida de Pernambuco. Somos os maiores defensores desse caminho, vamos trabalhar cotidianamente para que essas coisas aconteçam.

Paulo e Danilo

Não tenho dúvidas (que eles terão espaço no governo federal). Sou testemunha da competência, das qualidades que Paulo (Câmara) tem. Eu achei mais do que importante ele assumir um banco tão estratégico, que é o Banco do Nordeste, que tem muito a contribuir para toda a região, e isso revela a admiração e a confiança que o presidente Lula tem com o ex-governador. Eu festejei muito, de alguma maneira participei desse processo de construção. Não é diferente com Danilo Cabral, que foi um grande parceiro não só de chapa, mas de bancada. Já fui deputada federal com ele. Ele foi presidente da frente parlamentar em defesa da Chesf, tem expertise na política educacional. Não tenho dúvidas que ele merece uma posição estratégica para ajudar nesse processo todo de retomada.

