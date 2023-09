"A gente está construindo na política somando forças", diz João Campos sobre aliança com os Coelhos

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), presente no Fórum Nordeste, evento promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda (4), comentou sobre as articulações para uma possível aliança com o grupo político dos Coelhos no Recife. Fernando Filho (UB), também presente no evento, atribuiu ao seu irmão, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB) a intermediação política que pode os levar a compor a base do PSB na Prefeitura do Recife em um futuro próximo.

"A gente está construindo na política somando forças. Trazendo quem tem disposição e responsabilidade com o Estado e que dedica sua vida à vida pública para poder trazer melhorias para a vida das pessoas. Então a gente está em um processo de diálogo com diversas forças que vão nos ajudar no Recife e eles são uma dessas forças", comentou João Campos.

"Tem muita conversa, muita coisa na imprensa mas, de fato, pouca coisa concreta. Essas conversas estão sendo tocadas por Miguel (Coelho). Ele está fora do país e tem sido procurado, mas tudo isso vai ser conduzido quando ele voltar, no dia 10 de setembro", disse Fernando Filho.

Fórum Nordeste

Sobre a 12ª edição do Fórum Nordeste, o prefeito João Campos destacou a importância das pautas em debate para a cidade do Recife. "Esse evento mostra a magnitude tanto da do nosso Estado quanto a magnitude e a liderança do Eduardo Monteiro que traz para Pernambuco um debate nacional e posiciona nosso Estado e nossa cidade em um local estratégico. Falar de energia renovável, é falar de transição energética, falar de de uma pauta que é extremamente do futuro e forte no presente. A gente trazer o coração dessa discussão pra Recife é um privilégio".

