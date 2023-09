A- A+

"A tarefa é de todos nós", diz João Campos sobre execução das obras financiadas pelo Novo PAC Lançamento do Novo PAC em Pernambuco acontece no Recife, nesta segunda-feira (11)

O lançamento do Novo PAC em Pernambuco acontece no Recife, nesta segunda-feira (11), na presença de ministros, deputados, governadora do Estado, Raquel Lyra, e do prefeito do Recife, João Campos (PSB).



O gestor da capital pernambucana destacou o carinho do presidente Lula (PT) pelo Estado e disse que procurou o chefe do Executivo e o ministro das Cidades, Jader Filho, para conseguir investimento para as áreas de risco do município.

"Ele [o ministro] organizou R$ 70 milhões para a proteção da nossa cidade, que nos ajudaram muito a fazer a obra na ponta. Muito antes do Recife conseguir grandes operações internacionais, o Governo Federal, com o presidente Lula, esteve presente. Então eu diria que, agora, a tarefa é de todos nós, de poder fazer com que esse plano que aqui está possa ser executado”, afirmou João Campos.

O prefeito do Recife prometeu cumprir a “tarefa de casa” e pedir mais recursos para obras na capital. Segundo ele, há pelo menos R$ 150 milhões em projetos para execução de serviços de proteção de encostas.

“Eu disse ao ministro Rui [Casa Civil], que eu vi ali que tem R$ 136 milhões ainda disponíveis, eu disse para ele se preparar para receber pedido grande”, afirmou.

