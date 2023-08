Confira a entrevista de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, na Rádio Folha; ao vivo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi entrevistado na Rádio Folha 96.7 FM nesta terça-feira (22), no Recife.



A entrevista aconteceu no programa Folha Folítica, e Caiado, que já foi senador e deputado federal por cinco mandatos, foi sabatinado pelo apresentador Jota Batista e a jornalista Betânia Santana.



Acompanhe ao vivo:

Ronaldo Caiado está no Recife para participar de um evento da Lide.



Na noite dessa segunda (21), ele se encontrou com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).