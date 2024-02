A- A+

Acompanhe ao vivo a cerimônia oficial de posse da nova Mesa Diretora do TJPE O desembargador Ricardo Paes Barreto toma posse como presidente do TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza, na tarde desta sexta-feira (2), a posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2024/2026. A cerimônia oficial de posse acontece no Salão do Pleno, no 1º andar do Palácio da Justiça, a partir das 16h.

Tomam posse os desembargadores Ricardo Paes Barreto como presidente; Fausto Campos no cargo de 1º vice-presidente; Eduardo Sertório, como 2º vice-presidente; e Francisco Bandeira de Mello como corregedor-geral da Justiça.

A sessão pode ser acompanhada no canal do YouTube do TJPE. Confira ao vivo:

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.



Veja também

RECEITA FEDERAL Inscrição de devedores contumazes permite ao Fisco separar joio do trigo, diz Barreirinhas