Alberto Feitosa propõe concessão de título de cidadão pernambucano para Jair Bolsonaro

Apresentada nesta quarta-feira (10), uma proposta do deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL) prevê a concessão do título de cidadão pernambucano ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

De acordo com o parlamentar, a motivação para o pedido foi baseada nas entregas do ex-presidente ao estado de Pernambuco durante o seu mandato. Além disso, Feitosa também elencou alguns feitos do ex-presidente para justificar a concessão.

“A justificativa é toda a vida dele. Um filho de imigrantes, de família pobre e que venceu na vida por conta própria. Foi eleito o vereador mais votado do Rio de Janeiro, em seguida o deputado federal mais votado e repetiu esse feito por mais seis vezes”, destacou o deputado.

Para Feitosa, as benfeitorias do ex-presidente ao estado também ajudam a sustentar o pedido. “Ele fez muito por Pernambuco. Com a criação do Pix, ele acabou com a violência do Cangaço nos caixas eletrônicos. Depois concluiu a transposição do Rio São Francisco, liberou recursos para o aeroporto de Caruaru, também liberou recursos para Recife, Olinda, Jaboatão, para as encostas e para a conclusão das barragens (...)”, elencou o deputado.

Segundo o parlamentar, o Governo Bolsonaro trouxe diversos benefícios por conta da não distinção entre os estados: “Ele esteve aberto para todos”. Por isso, Feitosa espera que a proposta seja aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. “Acredito muito nos meus colegas e na consciência deles. Deixando as questões políticas e ideológicas do lado, acredito que o bom senso vai prevalecer”, concluiu.



