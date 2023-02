Alepe abre a 20ª legislatura tendo a bancada independente como a maior da Casa

A- A+

A bancada independente já é a maior da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na terça-feira (7) a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) decidiu se juntar aos deputados do Partido Liberal (PL) e do Solidariedade, que, pelo menos por enquanto, não ficam na base do Governo nem fazem oposição à governadora Raquel Lyra (PSDB). A independente é uma novidade dessa legislatura e faz parte do novo regimento interno da Casa, aprovado durante as últimas sessões extraordinárias. A Federação tem sete deputados: três do PT, três do PV e um do PCdoB.

"Conversamos ontem e decidimos pelo caminho do entendimento. Avaliamos que um representante de cada legenda vai levar sua posição e esperar a definição do partido", explicou o presidente estadual do PT, deputado Doriel Barros.

Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores só vai discutir o assunto depois que o Governo Federal definir os pleitos regionais da sigla. Os dirigentes querem a presidência da Codevasf, do Incra e da Sudene. "Acreditamos que o PT pode ganhar força representando um desses órgãos, que têm abrangência regional", enfatizou Doriel.

O deputado João Paulo Lima (PT), que teve o nome lembrado como líder da Oposição, observa que as outras siglas da Federação estão sendo cautelosas, e mesmo dentro do PT não existe consenso sobre ser oposição. A legenda não apoiou Raquel. Na disputa pelo Executivo estadual ano passado, o PT defendeu o nome de Danilo Cabral (PSB), no primeiro turno, e Marília Arraes (Solidariedade), no segundo.

Com os sete deputados da Federação, a bancada independente passa a ter a adesão de 16 parlamentares. Os outros são do PL, cinco deputados, e do Solidariedade, outros quatro. Maior que a bancada de oposição (13 do PSB e uma do PSOL) e maior que a bancada governista. Oficialmente, os oito integrantes do PP e três do PSDB apoiam a governadora. União Brasil (5), Republicanos (2) e Patriotas (1) não se posicionaram.

Nesta quarta-feira, se o tempo ajudar, os 43 deputados e seis deputadas fazem a primeira reunião de 2023, a partir das 14h30, no auditório Senador Sérgio Guerra. Os trabalhos estavam previstos para começar na última segunda (6), mas as chuvas não deixaram. A Casa de Joaquim Nabuco ficou sem energia elétrica e sem gerador. Mas os serviços já foram restabelecidos.

