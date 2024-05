Alepe aprova projeto original do Governo para fim das faixas dos PMs e bombeiros

A- A+

Depois de 63 dias de discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o projeto de lei do Governo do Estado que extingue as faixas salariais dos policiais e bombeiros militares foi aprovado com 41 votos favoráveis e um contrário.

A oposição considerou que tentou melhorar a matéria, mas como não conseguiu achou por bem votar com o Poder Executivo para que a categoria não perdesse tudo e garantisse que as faixas serão extintas pelo menos até 2026.

