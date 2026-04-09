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Alepe debate formas de incentivo ao setor canavieiro As propostas apresentadas incluem a concessão de investimentos e compensações financeiras pelo governo

Medidas para enfrentar a crise do setor da cana em Pernambuco foram tema de pronunciamentos dos deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na reunião plenária desta quinta (9). As propostas apresentadas incluem a concessão de investimentos e compensações financeiras pelo governo do estado e a flexibilização da aplicação de recursos do orçamento estadual pelo Poder Executivo.

O cenário adverso aos produtores de cana-de-açúcar está associado ao “tarifaço” dos Estados Unidos sobre o açúcar e o etanol e à falta de recursos para a compra de fertilizantes. A mobilização da categoria motivou os pronunciamentos.

O deputado Alberto Feitosa (PL) solicitou ao governo do estado a abertura de crédito orçamentário de R$ 120 milhões para o setor sucroalcooleiro, além da concessão de uma compensação financeira em formato de subvenção econômica, semelhante ao programa Leite para Todos. Segundo ele, o recurso poderia ser disponibilizado em curto prazo para atender às demandas apresentadas pela categoria.

Para Doriel Barros (PT), a votação do Projeto de Lei que altera a Lei Orçamentária Anual do Estado é necessária para viabilizar recursos ao setor. Ele afirmou que, sem o auxílio, o calendário agrícola pode ser prejudicado, com risco de redução na produção.

“Esse subsídio, neste momento, impacta o custo de produção de pequenos e médios agricultores da Zona da Mata”, disse.

Remanejamento

Em resposta, Feitosa afirmou que o impasse sobre o remanejamento orçamentário foi provocado pelos vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) ao orçamento aprovado no ano passado.

O texto aprovado pelo Legislativo previa a redução da margem de remanejamento de 20% para 10%, mas a mudança não foi sancionada. Após o veto, o Executivo encaminhou à Alepe o PL 3694/2026, cuja versão mais recente, segundo parecer da Comissão de Finanças, estabelece margem de 15%.

O deputado Luciano Duque (Podemos) defendeu a necessidade da margem de 20% de remanejamento orçamentário, para o governo poder tomar decisões rápidas em momentos de crise.

“Estamos aqui para fazer o melhor pelo povo de Pernambuco, e é isso que está em jogo. Fui prefeito e sei que esse instrumento é legítimo”, frisou o parlamentar, que defendeu um “entendimento em favor do povo."

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