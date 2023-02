Alepe realiza primeira sessão plenária e anuncia líderes dos partidos e da federação

A- A+

Na primeira reunião plenária da nova legislatura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) os deputados trouxeram temas que deverão ser abordadas com frequência como a necessidade de uma oferta maior da água no estado, a redução das desigualdades sociais, desenvolvimento do estado e de questões que envolvem melhoria salarial para os agentes de segurança pública, a exemplo da Polícia Militar, além da construção do Arco Metropolitana para melhoria da mobilidade urbana. Outro ponto tratado na abertura dos trabalhos envolveu a definição das bancadas e lideranças de partidos e federações.

O líder do governo, deputado Izaías Régis (PSDB), fez um apelo aos colegas de parlamento para que sejam definidos os parlamentares que irão compor a Bancada de Oposição, e quem liderará o grupo e a chamada bancada independente.

O tucano convocou parlamentares interessados em compor a Bancada do Governo para uma reunião na manhã da próxima segunda-feira (13).

”Precisamos saber quem está na base do governo e na oposição para termos harmonia e montarmos as comissões da Casa. Elas são importantes porque vamos discutir melhorias para a população. Podemos fazer um grande trabalho, atuar em harmonia mesmo pensando diferente”, destacou Izaias.

No primeiro dia de sessão, alguns parlamentares abordaram a atuação do Poder Legislativo como ator central para viabilizar a qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado. A deputada Dani Portela (Psol) enfatizou a necessidade da Alepe olhar para os menos favorecidos e se comprometer em levar a discussão como prioridade de seu partido.

“Estamos no quarto estado mais desigual do nosso País. É o segundo estado onde os pobres são mais pobres, onde você vê uma distância social maior. A gente sabe que essas desigualdades, elas têm endereço. Essas desigualdades, elas se estruturam em classes sociais diferentes, em gênero e em raça”, disse.

Já o deputado Rodrigo Novaes (PSB) abordou a questão da falta de água para os que residem fora dos aglomerados urbanos como em sítios e assentamentos.

Para o deputado Abimael dos Santos, acabar com as faixas salariais na Polícia Militar de Pernambuco será, segundo o parlamentar, um compromisso de seu mandato. Ele denunciou que a regra atual gera distorções na remuneração de agentes que desempenham as mesmas funções, e causa a segregação dos policiais.

O deputado Joel da Harpa também defendeu a extinção das faixas salariais na PM.

O ex-prefeito de Igarassu, o deputado Mário Ricardo (Republicanos), enfatizou a necessidade de discutir temas de interesse da população que vive e trabalha em diferentes lugares do Grande Recife. Para o parlamentar uma saída para melhorar a mobilidade urbana seria a construção do Arco Metropolitano.

O deputado Doriel Barros informou que o novo líder da Federação formada pelo PT, PV e PCdoB é João Paulo Lima. Os vice-líderes são Rosa Amorim, do PT, João Paulo Costa, do PC do B, e Gilmar Júnior, do PV.

De acordo com João Paulo, a Federação terá uma atuação de independência em relação ao governo Raquel Lyra.

Já o Coronel Alberto Feitosa, do PL, foi anunciado como o líder do partido. O anúncio foi feito por Abimael Santos, que será vice-líder, junto com Renato Antunes e Nino de Enoque. O PL também será independente em relação à gestão estadual.

