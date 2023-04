Alepe realiza sessão solene em homenagem à Folha de Pernambuco

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) homenageia a Folha de Pernambuco, hoje, às 10h, pelos 25 anos do jornal, completados este mês. O deputado Sileno Guedes (PSB) é autor do requerimento, que foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares da Casa de Joaquim Nabuco. “A Folha de Pernambuco chega ao seu 25º aniversário mais forte e integrada ao jornalismo digital, realizado por meio do seu portal, e também à já tradicional Rádio Folha FM 96,7. Tudo isso sem perder a essência do impresso”, justificou Sileno Guedes em seu requerimento.

Na última segunda-feira, o parlamentar visitou a sede da Folha de Pernambuco, no bairro do Recife, para entregar os convites para a homenagem. Sileno fez a entrega oficial ao diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, à diretora administrativa, Mariana Costa, e à editora-chefe, Leusa Santos.

“Pela importância da Folha para a sociedade pernambucana, pelo reconhecimento que se tem do papel que esse instrumento de comunicação presta à sociedade e pela sensibilidade que ela oferece a todos, seja pela sua forma direta de tratar dos assuntos ou seja pela sua linguagem, que permite que o maior número de pessoas possam ter acesso”, afirmou Sileno Guedes, na ocasião.

O presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), também expressou seu contentamento com o aniversário do jornal, que já foi homenageado pela Câmara Municipal do Recife, na semana passada, em uma proposta de autoria do vereador Almir Fernando (PCdoB) .

“Nestes 25 anos de existência, a Folha de Pernambuco prestou e continua prestando inestimáveis serviços ao jornalismo do Estado e do país. A Folha construiu uma história de sucesso, sendo sólida fonte de informação para leitores de todas as classes sociais e faixas etárias. A Alepe se junta a toda a sociedade pernambucana e festeja a brilhante trajetória da Folha, parabenizando a todos que fazem o jornal!”, afirmou Álvaro.

Consolidação e pioneirismo

A Folha de Pernambuco, que faz parte do Grupo EQM, do empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, fundador e presidente do jornal, começou suas atividades em 3 de abril de 1998. O jornal já estreou quebrando paradigmas no jornalismo de Pernambuco ao, entre outras realizações, consolidar uma terceira via de mídia impressa em Pernambuco. Caracterizado pela aceitação do público, o veículo incorporou um novo universo de leitores, impulsionando o hábito da leitura diária em todas as camadas da sociedade pernambucana. Em pouco tempo, o jornal ampliou a participação no mercado, com velocidade e proporção surpreendentes.

