Alepe vai convocar secretárias para falar de violência nas escolas

A violência nas escolas com ataques surpresas e vítimas fatais se multiplicando pelo país, gravações com boatos para espalhar o medo e a desinformação numa escalada crescente tem deixado em estado de alerta não apenas a comunidade escolar, mas também órgãos voltados para a segurança pública. A escalada dessa violência também vem provocando pânico nos pais e estudantes de escolas públicas e privadas.

Diante dessa onda de ataques, o presidente da Comissão de Educação da Alepe, deputado Waldemar Borges (PSB), e o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Fabrízio Ferraz (Solidariedade), encaminharam requerimento ao presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), solicitando que o tucano convide as secretarias de Educação do Estado, Ivaneide Dantas, e a de Defesa Social, Carla Patrícia Cinta da Cunha, para prestar informações a respeito do que o governo de Pernambuco vem fazendo para coibir o problema. A partir das escutas, o Poder Legislativo de Pernambuco pretende realizar uma audiência pública para tratar o tema de maneira ampliada e propor soluções.

Projetos

Paralela a essa ação, alguns projetos sobre o combate à violência nas escolas de Pernambuco, o combate as fake News, novas formas de acolhimento das vítimas e estratégias de prevenção estão tramitando na Casa e podem virar lei no Estado. Dentre esses projetos estão o que cria o dispositivo eletrônico de segurança nas escolas das redes públicas, o que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento e o que cria Programa Escola Segura, etc.

Além de detalhar os projetos sobre o tema, a matéria poderia aborque quais ações estão sedo adotadas no estado, pela Alepe e sobre a possibilidade de uma audiência pública com diversos setores envolvidos.

