Alessandro Carvalho é o novo secretário de Defesa Social do Estado

O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (1), o nome do novo secretário de Defesa Social. O escolhido é o advogado e delegado da Polícia Federal Alessandro Carvalho. Ele assume após a delegada da Polícia Federal, Carla Patrícia Cunha, deixar o posto, na última quarta-feira (30).

Carvalho já atuou em diversas funções na Polícia Federal em vários estados do Brasil como chefe regional em Foz do Iguaçu, delegado regional executivo na Bahia e no Rio Grande do Norte, entre outras.

Em Pernambuco, Alessandro Carvalho já foi secretário executivo de Defesa Social (2010- 2013) e Secretário (2014-2016). Também em Pernambuco, o novo secretário já assumiu a Chefia da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas da Polícia Federal.

