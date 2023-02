A- A+

Aliado de primeira hora, Izaias Régis será o líder do Governo na Alepe Governadora Raquel Lyra confirmou escolha em discurso na Alepe

Ao discursar na posse dos deputados estaduais eleitos, o governadora Raquel Lyra (PSDB) confirmou o nome do deputado estadual Izaias Regis (PSDB) na liderança do Governo do Estado.

Ex-prefeito de Garanhus e com vasta experiência parlamentar, Izaias é aliado de primeira hora e nome de confiança de Raquel.

Izaias é um dos três deputados do PSDB - partido da governadora - eleito para esta legislatura atual.

