Aline Mariano volta à Câmara do Recife Suplente de vereadora assume vaga de Andreza Romero que será secretária na Prefeitura do Recife

A primeira suplente de vereadora, Aline Mariano (PP) volta à Câmara do Recife com a ida da vereadora Andreza Romero (Podemos) para a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, na gestão do prefeito João Campos (PSB).

Aline Mariano, que conquistou cerca de sete mil votos nas eleições de 2020, já havia assumido o cargo por 120 dias, no ano passado, durante a licença maternidade de Andreza Romero.

O período do mandato coincidiu com as chuvas que em 2022 causaram estragos e provocaram 132 mortes em todo o Estado. No Recife, foram 50. A então vereadora criou a Comissão Externa de Acompanhamento das Chuvas e colaborou na resolução de medidas importantes.

Aline Mariano foi candidata a deputada estadual no pleito do ano passado e trabalhou para eleger a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) governadora de Pernambuco. Ambas perderam as eleições.

