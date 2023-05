Almoço em homenagem a Paulo Câmara é bastante prestigiado pela classe política e empresarial

A- A+

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, mostrou força da sua liderança em Pernambuco. Um almoço em homenagem ao dirigente reuniu algumas das principais lideranças políticas e empresariais do Estado, nesta segunda-feira (29), em Boa Viagem. O gestor contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), do mesmo partido da governadora Raquel Lyra, e os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão. O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, compareceu ao evento representando o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Lideranças do Partido dos Trabalhadores marcaram presença em peso. O deputado federal Carlos Veras (PT), o presidente estadual do PT-PE, Doriel Barros, e os deputados estaduais João Paulo (PT) e Rosa Amorim (PT) foram algumas lideranças que marcaram presença. Do antigo partido de Paulo, o PSB, marcou presença o deputado federal Pedro Campos. Os deputados federais Luciano Bivar (União Brasil) e Silvio Costa Filho (Republicanos) também prestigiram o evento.

O empresário Paulo Drummond fez uma saudação em nome da iniciativa privada ao presidente do BNB. Também estiveram presentes o presidente da Associação Avícola de Pernambuco (Avipe), Giuliano Malta, o diretor presidente da Masterboi, Nelson Bezerra, entre outros.

O evento foi organizado pelo ex-presidente da Copergás, André Campos.

