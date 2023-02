A- A+

Álvaro Porto e Gustavo Gouveia reforçam diálogo da Alepe com TJPE e MPPE Presidente e 1º secretario da casa legislativa visitaram as instituições nesta quinta-feira (23)



O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), e o 1° secretário da Casa, Gustavo Gouveia, reforçaram, nesta quinta-feira (23), o diálogo do Legislativo com o Judiciário e o Ministério Público do Estado.

Em visita institucional ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, Porto destacou que a Alepe está à disposição para contribuir com o TJPE no trabalho de assegurar direitos individuais, coletivos e sociais e solucionar conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Além de Figueirêdo, outros membros da corte do Tribunal acompanharam a visita.

Já no encontro com o Procurador Geral de Justiça, Marcos Antônio Matos de Carvalho, o presidente da Assembleia afirmou que, do mesmo modo, o Legislativo estadual coloca-se como parceiro do MPPE na defesa da ordem jurídica, da Constituição e da democracia.

No MPPE: Legislativo coloca-se como parceiro na defesa da ordem jurídica, da Constituição e da democracia | Foto: Lucas Patrício/Divulgação

“Estes encontros, somados à visita que fizemos ao Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), fortalecem os laços da Alepe com instituições que atuam em favor da garantia de direitos, da probidade administrativa e do bom funcionamento dos serviços públicos e evidenciam o compromisso da Casa com a cidadania e com os pernambucanos”, enfatizou.

