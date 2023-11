A- A+

Álvaro Porto é reeleito presidente da Alepe; veja nova composição da Mesa Diretora Parlamentarem definiram os novos nomes que comandarão as atividades legislativas e administrativas no biênio 2025-2026

• Deputados fecham chapa de consenso para eleição da Mesa Diretora da Assembleia

Os deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) elegeram a nova Mesa Diretora da Casa de Joaquim Nabuco para o biênio 2025/2026. Após o polêmico adiantamento do pleito, que só aconteceria entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, os parlamentares construíram uma “chapa de consenso” com candidatos de oposição e situação. A plateia que lotou a galeria da Alepe assistiu à reeleição do deputado Álvaro Porto (PSDB) à presidência da Casa, com 40 votos, e à vitória do deputado Fabrizio Ferraz (SD) para a 2ª Vice-presidência, em 2º turno.

Dos 49, 46 deputados registraram presença no primeiro turno. Simone Santana (PSB) e Rodrigo Farias (PSB) estão licenciados, e Lula Cabral (SD) ausente. O deputado Antônio Moraes (PP) deixou de participar no segundo turno. A nova Mesa Diiretora irá comandar a Casa entre 1º de fevereiro de 2025 e 31 de janeiro de 2027.

2ª Vice-presidência

A disputa entre Fabrízio Ferraz e Diogo Moraes marcou o único bate-chapa da eleição. Os demais cargos foram todos vencidos sem concorrência, graças a chapa de consenso. Na primeira rodada ambos receberam menos de 25 votos. Em uma situação como essa, em que nenhum candidato obtém maioria absoluta (25), o regimento interno da Casa estabelece uma segunda votação. Por fim, no segundo turno, Fabrizio Ferraz venceu Diogo Moraes por 25 a 19.

"É um sentimento de gratidão, de reconhecimento do nosso trabalho. Desde o primeiro dia em que a gente chegou na Assembleia Legislativa, a gente tem feito um trabalho de união, de compromisso com a Casa, respeitando todos os pares. Eu sabia que ia chegar a hora em que a gente ia ser conduzido para a Mesa Diretora. Eu só tive que esperar o momento oportuno para isso, que foi hoje", declarou Ferraz.



Antecipação da eleição

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 20/2023, do deputado Diogo Moraes, e o Projeto de Resolução 1387/2023, do deputado João de Nadegi (PV), tornaram possível a proposta de antecipar a eleição para o comando da Alepe. Dos 49, 41 parlamentares da Casa foram favoráveis. A aprovação não alterou, contudo, a duração dos mandatos da Mesa Diretora. Apenas autorizou um prazo maior para convocação das eleições da segunda metade da legislatura.





Confira abaixo os nomes que comandarão as atividades legislativas e administrativas no biênio 2025-2026:

Presidente – Álvaro Porto (PSDB)

1° vice-presidente – Francismar Pontes (PSB)

2° vice-presidente – Fabrizio Ferraz (SD)

1° secretário – Gustavo Gouveia (SD)

2° secretário – Claudiano Martins FIlho (PP)

3ª secretária – Romero Sales Filho (UB)

4° secretário – Coronel Alberto Feitosa (PL)

1° suplente – Doriel Barros (PT)

2° suplente – Henrique Queiroz Filho (PP)

3° suplente – Pastor Cleiton Collins (PP)

4° suplente – Joel da Harpa (PL)

5° suplente – William Brigido (Republicanos)

6° suplente – Joãozinho Tenório (PRD)

7° suplente – Romero Albuquerque (UB)

