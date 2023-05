A- A+

Álvaro Porto reafirma independência da Alepe e critica tentativa de interferência na eleição do TCE Presidente da Alepe criticou influência de "forças ocultas" no pleito.

Em um discurso forte e de reafirmação da independência da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa de Joaquim Nabuco, Àlvaro Porto (PSDB), manifestou que a vitória do deputado estadual Rodrigo Novaes (PSB) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) representa uma nova garantia de autonomia do Poder Legislativo.

"Mais uma vez, está comprovado que a Assembleia Legislativa de Pernambuco tem autonomia, é independente, não é submissa a poder nenhum. Nós estamos aqui pra ajudar os pernambucanos. Então, isso foi uma prova que essa Casa vai continuar sendo independente", afirmou.

Durante entrevista, o parlamentar apontou que "forças ocultas" tentaram influenciar o resultado da eleição. Nos bastidores, a governadora Raquel Lyra (PSDB) trabalhou pela eleição do deputado Joaquim Lira contra Rodrigo Novaes. O movimento foi considerado por alguns legisladores como "uma tentativa de passar o rolo compressor" na Casa.

"Apesar das forças ocultas que tentaram nesses últimos dias derrotar essa Casa, graças a Deus, não conseguiram porque Pernambuco vai continuar firme e forte com essa Casa. Nossa obrigação é com o povo de Pernambuco, É a gente ajudar o Governo do Estado, estamos sempre a disposição, agora com todo mundo sabendo a reafirmação desse poder, que continua sem ser submisso a ninguém", reafirmou.

Álvaro Porto se referiu a Rodrigo como o "candidato da Casa de todos os pernambucanos" e agradeceu o apoio dos deputados que "continuam querendo ser independente e fazendo um trabalho sem interferência".





Em um recado de tom mais duro, Álvaro Porto criticou tentativas de interferência no resultado.

"Teve essa votação sem precisar a gente estar oferecendo nada em troca, querendo passar por cima de deputados, querendo oferecer, achando que estava num balcão de bodega querendo comprar deputados. Mas isso não aconteceu, é uma prova que os deputados estão firmes e fortes e vão continuar independente trabalhando pelos pernambucanos", defendeu.

Veja também

Cannes estreia longa sobre vida da tribo krahô no Tocantins