Amupe vai incrementar políticas públicas voltadas às mulheres, promete Márcia Conrado

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), que também é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), disse, nesta quarta-feira (15), em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, que as prioridades de políticas públicas para mulheres serão pensadas depois de um encontro com as mulheres que integram a associação, como prefeitas, vices e secretárias municipais.

“As secretárias Judite e Alcione, responsáveis pela Secretaria da Mulher na Amupe, vão lançar uma cartilha com mais de 30 experiências conseguidas com políticas públicas voltadas para as mulheres que aconteceram em várias cidades do país, para que a gente ganhe visibilidade e essas políticas possam se expandir para todos os outros munícipios”, acrescentou.

Segundo Márcia, a intensão da Amupe é aumentar o número de secretarias voltadas às mulheres nos municípios do estado. "Hoje, a gente tem um número pequeno de munícípios que têm secretarias. A maioria tem diretoria ou coordenação. Acho que a gente precisa ampliar esse espaço para uma secretaria, para que tenha orçamento, mais resolutividades", esclareceu.

A prefeita deixou claro que pretende disputar a reeleição em 2024 e disse que está pronta para isso. "Dois mil e vinte quatro já começou. Nosso grupo político tem se fortalecido cada vez mais. Muito gente da oposição tem aderido. Fui eleita prefeita de Serra Talhada com mais de 60% dos votos, a maior votação da história da cidade", disse Márcia.

A prefeita acrescentou, ainda que seu grupo trabalhou muito para fazer um estadual da terra, no caso Luciano Duque (Solidariedade) e que tem certeza que o grupo estará unido para 2024. "Nosso objetivo é o desenvolvimento de Serra Talhada e para isso precisamos estar juntos", pontuou.

