Ana Teresa Alves Vieira é designada para responder pelo Detran

A governadora Raquel Lyra (PSDB) designou Ana Teresa Alves Vieira para responder pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). A indicação foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (10).

Ana Teresa foi gerente de Atendimento da autarquia na gestão de Roberto Fontelles.

Após decreto de exoneração de todos os servidores comissionados do Estado, o Sindicato de Servidores do Detran se manifetsou criticando a iniciativa e disse que a operação Lei Seca do Estado ficaria prejudicada com a decisão. O serviço de emissão de Carteira Nacional de Motorista (CNH) chegou a ser suspenso.

