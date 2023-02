Antes da posse e da eleição, nesta quarta, Alepe já sabe quem será o presidente da Casa

A- A+

Tomam posse nesta quarta-feira (1º), às 15h na Assembleia Legislativa de Pernambuco, os 49 deputados estaduais eleitos em outubro de 2022. E antes mesmo da nova legislatura começar, já se sabe que o deputado Álvaro Porto (PSDB) será o próximo presidente da Casa. Ele é candidato único na eleição que acontece logo após a posse. Durante reunião na tarde de ontem os partidos oficializaram a chapa, formada, além da vaga para presidência, por duas vice-presidências e quatro secretarias. Também foram indicados os sete suplentes.

“Construímos um caminho de consenso, buscando a pacificação, para que possamos fazer uma legislatura marcada por um trabalho executado com unidade e harmonia”, disse Álvaro Porto, em material enviado à imprensa.

Das 12 legendas que elegeram parlamentares para essa legislatura, que se estende até 31 de janeiro de 2027, apenas o PSOL não foi contemplado na composição da chapa. A eleição acontecerá de forma presencial e secreta no plenário.

O PSDB - partido da governadora Raquel Lyra - fez apenas três deputados nas últimas eleições e fica com a presidência. O Solidariedade conquistou quatro vagas e o segundo cargo mais cobiçado na Mesa Diretora: a primeira secretaria que será de Gustavo Gouveia. O PSB, que elegeu a maior bancada, com 13 deputados, terá três vagas na Mesa: Simone Santana, para a 1ª vice-presidência, e dois suplentes: Rodrigo Farias e Francis Hacker.

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) indicou Doriel Barros para segundo vice-presidente e Gilmar Júnior como suplente para compor a Mesa Diretora. A Federação conseguiu eleger sete deputados.

Dono da segunda maior bancada para esta legislatura (oito deputados), o Partido Progressista abriu mão da candidatura de Antônio Moraes à presidência para apoiar Porto. Teve direito a duas indicações para a Mesa: o pastor Cleiton Collins, como segundo secretário, e Henrique Queiroz Filho para suplente.

Segunda das duas mulheres a integrarem a Mesa, Simone Pimentel, do União Brasil, estará na terceira secretaria. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou com Joel da Harpa, na quarta secretaria, e Antônio Feitosa, na suplência. Republicanos e Patriotas terão um suplente cada, respectivamente: William Brígido (representado na reunião por Mário Ricardo) e Joãozinho Tenório.

Para a 20ª legislatura, 25 foram reeleitos e 24 são novatos, alguns deles retornando à Casa de Joaquim Nabuco. Apenas seis mulheres conquistaram um mandato. O deputado reeleito Aglailson Victor, que ocupou o cargo de vice-presidente no último período legislativo, preside a sessão desta quarta porque o presidente, Eriberto Medeiros (PSB), conquistou vaga para a Câmara Federal.

A governadora Raquel Lyra participa da solenidade de posse. Desde que foi eleita, ela garantiu não interferir na escolha da Mesa. Álvaro Porto, seu correligionário, disse que ela cumpriu o prometido e não interveio em momento algum.

