A- A+

Antônio Coelho assumirá a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife Prefeito da capital deve fazer o anúncio ainda nesta terça e posse será na sexta, 22

Leia Também

• "A gente vê o exemplo do presidente Lula, que está ampliando a sua base", diz João Campos

• "A tarefa é de todos nós", diz João Campos sobre execução das obras financiadas pelo Novo PAC

• Antonio Coelho vai para Prefeitura do Recife e consolida reaproximação dos Coelhos com PSB

Nas próximas horas, o prefeito João Campos (PSB) oficializará a parceira com o grupo político dos Coelhos ao nomear o deputado estadual Antônio Coelho (União Brasil) como novo Secretário de Turismo e Lazer do Recife, após firmar reaproximação dos Coelhos com a Frente Popular.

Essa escolha surge depois de intensas conversas entre o prefeito do Recife e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União Brasil). Havia rumores de que Miguel, ex-candidato ao Governo Estadual nas eleições anteriores, considerava a possibilidade de assumir a Secretaria, no entanto, a escolha definitiva recaiu sobre o ex-prefeito, que optou por indicar seu próprio irmão para o cargo.

Antônio Coelhos assumirá o cargo em substituição a Cacau de Paula, que agora ocupa a posição de Secretária de Cultura do Estado. No lugar de Antônio Coelho na Alepe assumirá o primeiro suplente do União Brasil, Edson de Sousa Vieira.

Veja também

INFLAÇÃO NA ARGENTINA Economia argentina recua 4,9% no segundo trimestre, maior retração desde 2020