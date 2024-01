A- A+

Ao lado de deputados da Alepe, governadora e vice entregam novas viaturas do Juntos Pela Segurança Cerimônia de entrega foi realizada no Palácio do Campo das Princesas

A governadora Raquel Lyra (PSDB) entregou 12 viaturas de auto resgate para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (16) no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do Estado, no Recife.



Mais de R$ 5 milhões foram investidos na frota | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O investimento na frota foi de R$ 5,7 milhões, dos quais R$ 1,7 milhões foram provenientes de recursos estaduais e R$ 4 milhões, de recursos federais. A ação é parte do programa de segurança pública do governo estadual, o Juntos Pela Segurança.

Os deputados Izaías Régis (PSDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa (Alepe); João de Nadegi (PV) e Socorro Pimentel (União) estiveram presentes no ato.

