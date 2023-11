A- A+

Ao lado de João Campos, Lula participará de inauguração de habitacional no bairro de São José A entrega do habitacional Sérgio Loreto está programada para o dia 11 de dezembro

Com a entrega do habitacional Sérgio Loreto, no bairro de São José, no Centro do Recife, programada para o dia 11 de dezembro (segunda-feira), com a presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os beneficiados do conjunto participaram de sorteio, promovido pela Secretaria de Habitação do Recife, das 224 unidades habitacionais, que são divididas em sete blocos.

A dinâmica deu prioridade a idosos e pessoas com deficiência e manteve o ciclo de convivência da comunidade de Roque Santeiro, território selecionado pela Prefeitura para os moradores serem contemplados com o habitacional.

“É um momento de grande emoção ver as famílias celebrando qual será o seu cantinho. Em tempo recorde, identificamos as famílias e efetuamos o cadastro delas junto à Prefeitura do Recife. Agora, assim como os futuros moradores, estamos contando os dias para a tão sonhada entrega”, afirmou o secretário Ermes Costa.

O Sérgio Loreto começou a ser construído em 2009 e contou com recursos do Governo Federal e da Prefeitura do Recife. No início da gestão do prefeito João, as obras estavam 44% concluídas. A gestão, por meio da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), colocou o empreendimento como prioridade e ele foi concluído neste ano. A Secretaria de Habitação realizou o trabalho técnico social para identificação das famílias beneficiárias.

A comunidade Roque Santeiro, nos Coelhos, foi o território em vulnerabilidade selecionado para ser atendido pelo habitacional. Após a mudança das famílias para o Sérgio Loreto, o local vai passar por ações de urbanização da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

“O Prefeito João Campos era profundo conhecedor da situação difícil em que viviam as famílias de Roque Santeiro, muitas delas morando em palafitas. Assim que assumiu a Prefeitura, ele pôs a URB para concluir a obra e nos deu a missão de identificar e cadastrar as famílias. Estamos pegados no serviço para promover transformação social”, ressaltou Ermes.

