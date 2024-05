Ao lado de Lula, Silvio Costa Filho visita RS e anuncia ações para ajudar vítimas das fortes chuvas

A- A+

Para minimizar os impactos provocados pelas fortes enchentes que assolam as cidades do Rio Grande do Sul, auxiliar no salvamento de vidas e no transporte de ajuda humanitária aos moradores das regiões atingidas, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, junto com representantes de empresas e operadores dos modais portuários e aeroportuários, fechou um pacote de ações que beneficiam milhões de brasileiros impactados com a tragédia climática. As medidas vêm em meio a visita ao Rio Grande do Sul que o ministro faz neste domingo ao lado do presidente Lula para acompanhar os estragos provocados na região pelas fortes chuvas.

Dos setores portuários e de navegação, o ministro conseguiu importante cooperação na destinação de mantimentos e no envio para os municípios necessitados, além de doação de recurso financeiro superior a R$ 1,5 mi, que será realizado por empresas que operam na PortosRio. Para o ministro Silvio Costa Filho, “todos os recursos, produtos e serviços que forem oferecidos são fundamentais para salvar vidas e levar um pouco de bem-estar à população do Sul”.

No transporte aéreo, as principais companhias brasileiras se colocaram à disposição para transportar gratuitamente os mantimentos arrecadados em toda parte do país. Adicionalmente, devido às condições meteorológicas adversas na região e em decorrência do fechamento do aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, as aéreas estão possibilitando a remarcação de voos sem taxas para a capital e outras cidades da região. Para ter acesso ao benefício, é importante que o passageiro entre em contato com a companhia por meio de seus canais de atendimento.

Visita às áreas atingidas

Mobilizados em atender ao povo do Rio Grande do Sul e demais regiões atingidas pelas enchentes, neste domingo (5), Costa Filho, o presidente Lula e uma comitiva de ministros visitarão o estado para anunciar uma séria de ações cujo objetivo é minimizar os impactos e levar ajuda aos moradores.

“Estamos avançando com um conjunto de ações na área aeroportuária, que irão ajudar no transporte de cargas com insumos, medicamentos, alimentos, entre outros suprimentos poder atender à população do RS neste momento tão desafiador que vive o estado. É hora de unidade para ajudar o Brasil”, garantiu Costa Filho.

Mais cedo, o presidente Lula destacou que “o governo federal está em diálogo permanente com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras para apoiar a região no que for necessário”. Segundo ele, o governo “não medirá esforços para ajudar os municípios que sofrem com as chuvas e salvar vidas”.



Aeropostos

Dos 12 aeroportos que operam hoje no Estado, 11 estão operando normalmente. O Aeroporto de Porto Alegre está com a operação paralisada, no entanto, o ministro Silvio Costa Filho e a equipe ministerial trabalham junto a concessionária para avançar em ações para restabelecer a volta das operações.

