Ao lado de Raquel Lyra, Flávio Dino lança Plano de Ação e Programa Nacional de Segurança

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lança, nesta quarta-feira (11), o Plano de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).



O evento na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, reúne prefeitos, ministros, deputados estaduais e federais.

A agenda inclui a entrega simbólica de 22 viaturas, para reforço da Patrulha Maria da Penha e policiamento ostensivo, e entrega de equipamentos e veículos para o sistema penitenciário.

Flávio Dino em Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Também há a autorização para a construção de uma Casa da Mulher Brasileira, no valor de R$ 16 milhões, e a formalização do repasse dos valores do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e da Operação Escola Segura, que, juntos, somam R$ 41 milhões.

Oito municípios são os primeiros beneficiados: Altinho, Camaragibe, Camocim de São Félix, Caruaru, Igarassu, Olinda, Recife e Serra Talhada

