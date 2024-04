Ao vivo: Lula participa da inauguração da Estação Elevatória em Arcoverde; acompanhe

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quinta-feira (4), de agenda de compromissos em Pernambuco. Em Arcoverde, acompanhado do ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), o presidente participa da inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Ipojuca e do trecho Belo Jardim – Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, no município de Arcoverde.



Acompanhe o evento, em tempo real:



De Arcoverde, o presidente volta para Caruaru, no Agreste, de onde pega o avião para o Recife às 13h15, com previsão de chegada na Base Aérea da capital pernambucana às 13h25.



Depois, Lula visita a Fábrica de Medicamentos da Hemobrás. em Goiana, às 14h30 e, meia hora depois, inaugura a Fábrica de Medicamentos Hemo-8r - Fator VIII Recombinante, da Hemobrás.



A agenda presidencial segue à noite no Recife. Às 19h, o presidente participa da cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 9474/2018, que institui marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. O evento será no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Veja também

incentivo Mais de 2,4 milhões de estudantes já estão cadastrados no Pé-de-Meia