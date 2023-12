A- A+

Aos pés de Nossa Senhora da Conceição, Raquel Lyra amarra fitinhas, reza e, emocionada, chora Gestora participou da missa no Santuário do Morro

Durante a ida ao Morro da Conceição, na manhã desta sexta-feira (8), no Recife, a governadora Raquel Lyra (PSDB) amarrou duas fitinhas aos pés da Santa no Santuário do Morro, na Zona Norte da capital pernambucana.

Bastante emocionada, ela rezou e fez pedidos. Raquel relatou que era um momento muito emocionante e não conseguia falar.

Anteriormente, a gestora estadual, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) e de deputados, vereadores e secretários, participou da missa realizada no palco em frente ao Santuário, às 6h.

