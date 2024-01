A- A+

Após agenda em Suape, Lula se reúne com João Campos para jantar O encontro foi registrado nas redes sociais do prefeito; Raquel Lyra também havia feito convite

Após agenda na Refinaria Abreu e Lima, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, Litoral Sul de Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o prefeito da cidade do Recife, João Campos (PSB), na noite desta quinta-feira (18), no Atlante Plaza, hotel em que está hospedado em Boa Viagem.

O encontro foi registrado nas redes sociais de João. "Após um dia muito emocionante, de passar aquele filme na cabeça - com tantos bons momentos, de tanta coisa vivida pelo meu pai com o presidente, a gente se reuniu pra conversar um pouco.", escreveu na legenda da publicação.

Convite de Raquel Lyra

A governadora Raquel Lyra (PSDB), que também cumpriu agenda ao lado do presidente e do prefeito João Campos, em Suape, havia feito convite para receber Lula no Palácio do Campo das Princesas, na noite desta quinta-feira (18), para jantar. Lula declinou.

Agenda

Lula segue com agenda em Pernambuco, nesta sexta-feira (19). O presidente participará, às 9h, da cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Em seguida, às 10h30, o chefe do Executivo federal acompanha, no mesmo local, a solenidade de assinatura do Termo de Compromisso para a construção da Escola de Sargentos.

Veja também

Tênis Djokovic vence Etcheverry e vai às oitavas de final do Aberto da Austrália