Após dois anos de pandemia, João Campos tenta imprimir sua marca e exalta o Galo

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), precisou esperar dois anos para, finalmente, poder realizar um Carnaval na sua gestão. Um dos principais eventos do calendário da Capital, os festejos de Momo são uma oportunidade para o gestor deixar sua marcar para tentar a reeleição já no próximo ano.

Após participar da abertura da festa no Marco Zero, nesta sexta-feira, o gestor esteve presente no bloco mais tradicional da Cidade: o Galo da Madrugada.

Acompanhado dos seus secretários e aliados políticos, o gestor enfatizou a oportunidade de, finalmente, poder realizar a festa. O socialista chegou acompanhado do presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), e do líder do Governo na Casa, Samuel Salazar (MDB).

Questionado sobre o sentimento de poder fazer a festa após dois anos de governo, João Campos respondeu: "é uma sensação incrível, o carnaval é uma das principais festas da cidade. Dá gosto de ver essa festa, o carnaval é feito por muitas pessoas que de forma espontânea se constrói e a prefeitura ajuda a fazer".

