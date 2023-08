Após saída de Carla Patrícia Cunha, Raquel Lyra designa secretário executivo para responder pela SDS

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, designou, nesta quinta-feira (31), o secretário executivo de Defesa Social Alexandre Luiz Rollo Alves para responder pelo expediente da pasta após a saída de Carla Patrícia Cunha.

O ato com a designação do nº 2 da SDS para assumir o expediente da pasta foi publicado no Diário Oficial do Estado, que também traz a exoneração de Carla Patrícia Cunha. A delegada ocupou a titularidade da secretaria durante os primeiros oito meses do governo. Ela era secretária desde o início da gestão de Raquel Lyra.

O Governo de Pernambuco ainda não divulgou quem assumirá efetivamente a Secretaria de Defesa Social no lugar da até então titular Carla Patrícia Cunha.

A saída de Carla Patrícia Cunha foi anunciada por Raquel Lyra na quarta-feira (30). Em publicação nas redes sociais, a governadora agradeceu à ex-secretária e afirmou que a segurança é "prioridade" do governo.

Agradeço à Carla Patrícia por ter se dedicado à missão de comandar até hoje a Secretaria de Defesa Social. O combate à criminalidade e à violência são prioridade do nosso governo. O trabalho segue adiante. Vamos construir um Pernambuco mais seguro para todos. — Raquel Lyra (@raquellyra) August 30, 2023

O ato de exoneração afirma que a saída de Carla Patrícia se deu "a pedido" da própria. A agora ex-secretária entregou uma carta a Raquel Lyra, na qual alegou questões pessoais para deixar a Secretaria de Defesa Social.

Leia a íntegra:

Tomar decisões difíceis faz parte da dinâmica de quem busca atuar em prol da coletividade. Há alguns meses, decidi fazer parte da equipe de secretários de Pernambuco para ajudar o Estado a percorrer a importante, porém árdua, tarefa de cuidar da segurança.

A frente da Secretaria de Defesa, posso dizer que contei, diariamente, com a competência e a dedicação das forças de segurança pública de Pernambuco. É especialmente a esse time que agradeço depois de conviver oito meses buscando o mesmo objetivo: trazer mais segurança para a sociedade como um todo, tendo a preocupação de olhar também para melhores condições de trabalho.

Obrigada aos delegados federais Alves e Mariana, à delegada Simone, ao perito Benevides, ao Cel Ramalho, a Flávio e aos comandantes Luciano e Tiberio. Foi uma honra conviver com vcs.

Hoje - exclusivamente por questões pessoais - tomo mais uma decisão difícil que é deixar a Secretaria. Agradeço à governadora Raquel Lyra por me confiar tão importante missão e sigo torcendo para que a equipe continue se dedicando ao povo pernambucano.

