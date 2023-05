A- A+

Após vitória na eleição do TCE, Rodrigo Novaes visita João Campos Prefeito do Recife atuou para eleger o correligionário

Após vitória para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), o deputado estadual Rodrigo Novaes (PSB) foi para a Prefeitura do Recife se encontrar com o prefeito João Campos (PSB), nesta terça-feira (23).

O socialista teve um papel na articulação de votos a favor Rodrigo Novaes. Ele conversou com 12 deputados que tinham dificuldade em votar no socialista. João Campos também teve um papel na retirada da candidatura do deputado Francismar Pontes (PSB) da disputa pelo cargo no TCE.

Em suas redes sociais, João Campos destacou vitória do correligionário.

"Quero parabenizar meu amigo, o deputado estadual Rodrigo Novaes, novo conselheiro do Tribunal de Contas (TCE), eleito em acertada escolha da Assembleia. Rodrigo tem competência técnica, experiência administrativa e capacidade de dialogar para apontar caminhos e soluções", afirmou, em seu perfil no Twitter.

