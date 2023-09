A- A+

Arthur Lira avalia que "clima está mais ameno" no segundo semestre do Legislativo Presidente da Câmara ponderou, contudo, que isso não significa que as coisas estejam em ordem

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), relatou ter uma perspectiva positiva para as votações na Casa Baixa. Questionado se o ambiente no Legislativo estava mais ameno no segundo semestre em relação ao começo do ano, o parlamentar avalia que "é normal que a temperatura baixe" no decorrer do semestre.

"É lógico que as coisas vão se acomodando. As pessoas vão se conhecendo e é normal que a temperatura baixe um pouco. Não quer dizer que a temperatura baixe e as coisas estejam em ordem, mas o clima está mais ameno", avaliou.

Questionado sobre o diálogo com o Governo Federal, Arthur Lira garantiu que "relação sempre foi boa".

Segundo ele, a expectativa é que a Casa avance nesta semana na votação de pautas como o programa Desenrola (prevista para esta segunda-feira, 4) e a minirreforma eleitoral, que precisa ser votada ainda neste mês.

