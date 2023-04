Assembleia Legislativa homenageia a Folha de Pernambuco

A- A+

A Folha de Pernambuco, fundada e presidida pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM, recebeu, ontem, uma homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) pelo 25º aniversário do jornal, comemorado este mês. A solenidade, no auditório senador Sérgio Guerra, contou com a presença de deputados das três bancadas da Casa de Joaquim Nabuco (governista, oposição e independente),além de leitores, colaboradores e ex-colaboradores do jornal. A sessão foi presidida pelo deputado Waldemar Borges (PSB), representando o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), que está em viagem.

Compuseram a mesa, além de Borges, o presidente Eduardo Monteiro; Sileno Guedes (PSB), autor do requerimento da homenagem; o deputado France Hacker (PSB), que representou os demais legisladores da Casa; o secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho, representando o prefeito João Campos; o diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, e o diretor Operacional da Folha, José Américo Góis. Em seu discurso, o presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro, enfatizou o trabalho conjunto.

“Esse jornal é fruto de um trabalho em equipe. É importante que a gente destaque isso porque a grande característica de um grande grupo é a capacidade de manter coesa e com longevidade uma boa equipe”, destacou Waldemar Borges em seu discurso.

Reconhecimento do Legislativo

Em sua fala durante a solenidade, o deputado estadual Sileno Guedes relembrou as várias fases pelas quais a Folha passou para demostrar não só a evolução do jornal, mas o poder transformador do veículo no jornalismo local.

“Sinto-me honrado de ser o deputado que propõe esse momento de homenagem e tenho certeza que esse sentimento é compartilhado por todos meus pares, deputadas e deputados. Estou certo de que elas e eles veem na Folha uma leitura obrigatória em todos os assuntos e sobretudo por sua cobertura política robusta, justa e que faz exatamente o que se espera do jornalismo: a mediação entre os diversos pontos de vista e ideologias”, reconheceu.

O secretário Rodrigo Coutinho destacou o empenho que o jornal enfrenta diariamente para se antecipar à concorrência e distribuir conteúdo, sem perder a qualidade na apuração da informação.

“A Folha de Pernambuco tem um desafio diuturno de poder entregar a notícia, imprimir jornais numa era digital e de poder, sobretudo, alcançar a seriedade que precisa dentro do jornalismo não só pernambucano, mas brasileiro”, disse o secretário municipal.

Da gestão do jornal, estavam presentes à solenidade a diretora administrativa Mariana Costa e a editora-chefe, Leusa Santos, além das colunistas Roberta Jungmann e Betania Santana e o jornalista Magno Martins. Estiveram presentes os deputados Dani Portela (PSOL), Rosa Amorim (PT), Renato Antunes (PL), Mário Ricardo (Republicanos), José Patriota (PSB), Henrique Queiroz Filho (PP), João Paulo (PT), Gustavo Gouveia (Solidariedade), João Paulo Costa (PCdoB), Rodrigo Novaes (PSB) e o ex-vereador José Neves.

