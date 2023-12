Associação da Imprensa de Pernambuco realiza posse da diretoria eleita para triênio 2023/2026

A- A+

A Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) realizou, na tarde desta segunda-feira (18), a sessão solene de posse da nova diretoria eleita para o triênio 2023/2026. O evento foi realizado no auditório Enio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O atual presidente da instituição, o jornalista Múcio Aguiar, foi reconduzido ao cargo para o novo triênio. Ele está há 13 anos à frente da associação. A nova gestão também é composta pela nova vice-presidente, Andréa de Carvalho.

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, compareceu ao evento. “É um prazer estar aqui na posse da nova mesa diretora, sob a presidência do nosso amigo Múcio e esperar que eles tenham ações que implementem e resgatem a participação importante da Aip na nossa imprensa estadual”, afirmou Pugliesi.



Presidente da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), Múcio Aguiar e o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues, foi uma das profissionais eleitas para o Conselho Consultivo da instituição e prestigiou a cerimônia. Para ela, é muito gratificante fazer parte da AIP. Ela reiterou que as homenagens são reflexo do trabalho realizado na Rádio Folha.

“No início da minha vida profissional, participei de muitas atividades com relação a sindicato e associação. Eu vivi na AIP desde que eu entrei na faculdade. No começo do meu estudo, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), a gente já ia à instituição como estudante participar de várias atividades”, pontuou.

De acordo com o presidente Múcio Aguiar, é um desafio assumir a nova gestão. Ele destacou que não se trata de uma continuidade de gestão, mas um desafio de inovar no aprimoramento da formação dos profissionais, na capacitação e na reestruturação contínua da sede da Associação da Imprensa de Pernambuco.

“Nós chegamos a um equilíbrio financeiro. E agora vamos aproveitar esse momento de equilíbrio financeiro para avançar na implantação da Casa Museu da Imprensa de Pernambuco, na instalação da Hemeroteca da Imprensa Pernambucana, além de desenvolver trabalhos que consolidem a estrutura da própria associação para gestões futuras”, pontuou.

Além do presidente da instituição, constituíram a mesa de honra da cerimônia o deputado estadual Abimael Santos (PL), representando o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB); a deputada federal Iza Arruda (MDB); o desembargador aposentado Sílvio Beltrão; o presidente da Associação da Comunidade Chinesa do Recife (ACCRB), Lu Gongrong; e o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Marcos Galindo.

Além de Múcio Aguiar e Andréa de Carvalho, são membros da diretoria da instituição José de Aguiar (secretário); Luiz Felipe Moura (diretor administrativo-financeiro); Ednaldo Gomes (vice-diretor administrativo-financeiro); Aimé Kyrillos Neto (diretor de relações institucionais); Luís Boaventura (diretor de comunicação); e Maurício Mellone (diretor de promoção cultural).

Fazem parte do Conselho Fiscal os profissionais da imprensa pernambucana Jadson de Pádua; Evaldo Ferreira; Eliezio Soares Junior; Ramos Silva; Nelson Falcão; e Jota Neto. Do Conselho de Ética e Sindicância são membros Elias Roma Filho; Francisnaldo Gonçalves; Joaquim Freitas; Mário Alves Filho; Ricardo Tavares; e Rosa Soares. São membros do Conselho Consultivo Marise Rodrigues; Arthur Carvalho; Edmar Lyra; Heleno Gouveia Filho; Inah Torres; Mardoqueu Silva; Pedro Paulo; e Alexandre Sá.

