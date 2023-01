Associação de imprensa pernambucana repudia ataque aos profissionais durante atos antidemocráticos

A- A+

Profissionais da imprensa em diversos locais do Brasil estão sendo atacados por terroristas durante a cobertura de vários atos antidemocráticos. Diante de toda a gravidade, a Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) emitiu nota de repúdio contra as invasões de radicais bolsonaristas aos prédios de Brasília, além de prestar solidariedade aos profissionais de imprensa agredidos.

“Manifestamos nosso repúdio contra o vandalismo e atos criminosos praticados ontem (8), em Brasília. Ao longo dos seus 91 anos de existência a AIP sempre defendeu manifestações pacíficas e democráticas”, emitiu o presidente da AIP, Múcio Aguiar.

“Diante dos graves acontecimentos, manifestamos também solidariedade aos profissionais da TV Guararapes, que na tarde de hoje (9) foi atacada por bolsonaristas em frente ao Comando Militar do Nordeste”, continua a nota da AIP.

A equipe da TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco, foi alvo de ataque de bolsonaristas em frente ao Comando Militar do Nordeste, na Zona Oeste do Recife. O repórter Renato Barros contou que eles foram ameaçados no local.

“Não existe democracia sem respeito às instituições e é a Imprensa um dos mais importantes instrumentos para a plena democracia.”, concluiu o presidente da AIP.

