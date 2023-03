Atitude da governadora reaquece discussão sobre PEC de Alberto Feitosa, diz Waldemar Borges

A- A+

Leia Também

• Waldemar Borges preside primeira reunião da Comissão de Educação e Cultura da Alepe

• Waldemar Borges cobra que Noronhenses sejam ouvidos sobre a ilha

• "Raquel encontrou a Casa disposta a contribuir, mas apostou no acirramento", afirma Waldemar Borges

O deputado estadual Waldemar Borges (PSB) é o entrevistado desta quinta-feira (23) do programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7. Na entrevista ao âncora do programa, Jota Batista, e a subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito,o parlamentar fala, entre outras coisas, sobre seu trabalho à frente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), da perspecivas do partido, da visita de Lula, ontem, ao Recife e da relação da casa legislativa com a governadora Raquel Lyra (PEDB). Acompanhe, por tópicos, os principais trechos da entrevista:

Comissão de Educação

O PSB, por ter a maior bancada na Assembleia, reivindicou que valesse o princípio da proporcionalidade, e dentro desse princípio reivindicava também a Comissão de Justiça, da qual fui presidente algum tempo. E o Palácio, achava que aquela comissão devia estar na mão de algum aliado e nessa reação, na nossa opinião, usou de manobras regimentais nunca usadas antes para dirimir problema dessa ordem, porque se viu na iminência de perder. Primeiro, foram para o confronto, o que não queríamos. Achamos melhor não disputar aquela eleição. Em seguida, colocaram meu nome para disputar a Comissão de Educação, que é temática. Inicialmente, o Palácio dizia que não tinha interesse nas comissões temáticas. Mas veio a intervençao do Palácio, inclusive usando os mesmos artifícios para tentar impedir nossa vitória na comissão. Desta vez, o Palácio perdeu.

Comparação com Eduardo

Muito se diz que na época do PSB, o partido fazia igual. Não fazia. O governo Eduardo tinha capacidade de ler o sentimento da Casa. Ele trabalhava com o sentimento que chegava da Casa. A intervenção dele não era no sentido de dobrar o sentimento que estava sendo construído na Casa. o governador tentava interagir com isso e de tal forma que nunca impôs um candidato do PSB. O PSB sempre foi a bancada majoritária e nunca teve um presidente na Assembleia nesse período.

Gestos da governadora para o PL

Não sou da bancada do governo, por isso não tenho participado disso internamente, mas tenho acomapanhado. Parece que ela começa a se movimentar nesse sentido de conversar mais com os deputados. A questão do PL, em particular, se diz que foi consequência da disputa que houve na comissão de Justiça. Nesse primeiro movimento feito com o PL.

Bancada independente

Quanto a essa questão da bancada independente é que eu não entendi ainda direito. Você tem governo e oposição. Quem disputa uma eleição majoritária e ganha, é governo;quem perde, é oposição. Isso não quer dize que a pessoa seja independente, não tenha uma lado, não converse com o Executivo, não discuta políticas públicas...Essa ideia de bancada independente está associada a isso eu acho errada.

Apoio de parte do PSB a Raquel na campanha

Isso aconteceu de maneira clara. Quando o nosso candidato, Danilo, perdeu no primeiro turno, no segundo turno se estabeleceu um debate no partido para onde o partido dveria ir e houve naquela ocasião uma decisão de deixar essa questão no campo da flexibilidade. A gente respeita nossos companheiros que optaram por Raquel. Por conhecer Raquel e saber das qualidades que ela tem, discuti a possibilidade de apoiá-la também. O que mais dificultou esse movimento foi o fato de o palanque dela não ter uma definicão clara em relação ao pleito nacional. E eu achava que isso era fundamental para o país eu entendo que uma coisa é Pernambuco com Lula em Brasília, outra coisa seria Pernambuco com Bolsonaro.

PL de R$ 5 bi extra para o governo

Eu vejo com preocupação. O orçamento quando é votado já deixa uma margem percentual para que o governador possa fazer os remanejamentos que achar necessário ao longo da execução do orçamento sem precisar tá passando pela Assembleia. A Lei Orçamentária para ser modificada tem que ter anuência, aprovação da Assembleia. O percentual é de 20%. Eu não vejo necessidade de ter possibilidade de fazer esse remanejamento pelo menos enquanto não gastar esses 20%. Isso vai diminuindo o poder do Legislativo.

PEC de Feitosa

Acho que essa iniciatva da governadora de enviar esse projeto de lei pedindo autorização para mexer em mais R$ bi sem ter que passar pela Assembleia, de certa forma, reaquece o debate da PEC de Feitosa na Casa. E eu acho bom que seja reaquecido, discutido. A casa precisa de mais instrumentos para participar da execução das políticas públicas. É disso que se trata. A Casa precisa de mais esse espaço.

Lula no Recife

O ambiente estava muito radicalizado. Os enfermeiros tinha uma luta muito justo. Acbho que eles radicalizaram muito ali. Não sobrou sobrou ninguém emtermos de vaias. Uns mais, outros menos. Achei importante a postura do presidente. Foi lá, pediu respeito à convidada dele, a uma governadora que tinha sido eleita e devia ser respeitada nessa condição. Ao mesmo tempo deixou claro são de campos adversários, mas tem que ser respeitosos. Essa capacidade de ver as convergências quanto está em jogo o interesse coletivo é que deve ser destacada. Lula deu uma demonstração clara disso. Ele não veio aqui cobrar se Raquel pediu voto para ele ou não. Se o palanque de Raquel foi o palanque que ancorou o bolsonarismo em Pernambuco ou não. Ele não veio aqui para está enfatizando ou valorizando isso. Ele veio entregar a população iniciativas, projetos que interessam a população e fazer isso dentro de um clima de civilidade, respeitando a governadora.

Lula como adversário de Raquel

Tanto para demarcar os espaços (forma como Lula defendeu Raquel ontem) como para deixar claro como se relaciona num mundo civilizado quem está de um lado e quem está do outro. Como deve ser o relacionamento entre os adversários: respeitoso, colaborativo, que interesse a coletividade. Adversários e não inimigos. São lógicas diferentes: a lógica da guera é distruir o inimigo; a lógica da política é convencer o inimigo que seu ponto de vista atende mais o coletivo. Você tenta convencê-lo que está certo.

PT como vice do PSB 2024

Está cedo para se discutir isso. As coisas vão ainda se desenvolver. Tem muita água para rolar.

Assista à entrevista na íntegra:

Veja também

Cinema Festival de cinema latino-americano de Paris terá primeira edição em abril