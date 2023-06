A- A+

Audiência Pública na Alepe discute crise no Sassepe Os beneficiários do plano reclamam do mau funcionamento do sistema

Uma audiência pública sobre a crise no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Sassepe) foi realizada nesta segunda-feira (5) no Auditório Senador Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

A reunião, proposta pelos deputados João Paulo (PT) e William Brígido contou com a participação de parlamentares, servidores do estado e representantes da gestão estadual.

Atualmente, a administração pública do Sassepe deve mais de R$ 296 milhões à rede credenciada. Na última semana, cinco hospitais pernambucanos pediram a suspensão do credenciamento.

Os beneficiários do plano reclamam do mau funcionamento do sistema, relatando problemas como o cancelamento de cirurgias e a suspensão de exames laboratoriais e consultas médicas. O sindicalista Paulo Ubiratan, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), diz que é necessária uma reestruturação completa do sistema.

“Nós somos os sócios majoritários do Sassepe, mas não temos ninguém que tenha condições de decisão dentro do Sistema. Estamos pedindo ao Governo do Estado que retome esses debates relacionados à reestruturação, porque a crise piorou. Agora os hospitais estão fechando o convênio totalmente e a gente segue apelando para que a gestão faça as negociações”, disse o sindicalista.



Instituído há 22 anos, o Sassepe fornece assistência de saúde para aproximadamente 180 mil servidores públicos estaduais e seus respectivos dependentes. Os serviços são custeados, em parte, pela contribuição dos próprios usuários, com descontos na folha de pagamento. Os servidores que optam pelo plano contribuem mensalmente com valores que variam entre 5,4% e 6,2% do total da remuneração recebida pelo titular; no caso de dependentes, o percentual cobrado varia entre 1,4% e 3,5% do salário. A taxa varia de acordo com a faixa etária.

