Áudio de Álvaro Porto criticando Raquel Lyra vaza em cerimônia de volta dos trabalhos da Alepe

A- A+

Durante a volta aos trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco nesta quinta-feira (1º), um áudio do presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), criticando a governadora Raquel Lyra (PSDB) vazou logo após o discurso da tucana na Tribuna.

Álvaro Porto conversava na mesa das autoridades e disse que "não entendeu nada" do que a governadora tinha falado e queria saber a qual Estado Raquel estava se referindo, já que ela fez um balanço positivo do governo em de 2023.

O vazamento pode prejudicar ainda mais a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo em Pernambuco, que vem desgastada desde o ano passado. Governo do Estado e Alepe, inclusive, travam uma batalha no Supremo Tribunal Federal (STF), depois que a gestão de Raquel Lyra entrou com uma ação pedindo a derrubada de trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada em dezembro passado.

A reportagem procurou as assessorias dos dois poderes, que não quiseram se pronunciar sobre o assunto.

Veja também

BLOG DA FOLHA PSDB Nacional manifesta solidariedade à governadora Raquel Lyra