Augusto Coutinho diz que é contra CPI dos atos antidemocráticos

O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos) afirmou, nesta quinta-feira (26), em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, que é contra a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os atos antidemocráticos do último dia 8, em Brasília.

“Acho a CPI completamente inoportuna. Isso não é questão de CPI, é de polícia, que está agindo e agindo bem, identificando todos esses bandidos, botando na cadeia. A justiça vai funcionar. Para que fazer palanque de rinha política com CPI?”, questionou.

O deputado contou que ficou “muito triste” com os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, mas ao mesmo tempo orgulhoso pela reação das instituições ao reagirem com firmeza à tentativa de golpe “Com o passar do tempo, a gente viu que foi uma coisa orquestrada, programada. Não foi uma coisa eventual, que aconteceu do nada”, lembrou.

De acordo com o parlamentar, os atos ainda terão muitos desdobramentos. “O Brasil vivenciou um momento de muita radicalização política. Essa radicalização foi muito interessante para as duas partes, tanto para o presidente da República quanto para o candidato e ex-presidente, hoje presidente Lula”, afirmou.

Para o deputado, quando se radicaliza a eleição, polariza-se em dois nomes, e aí fica difícil criar uma terceira via, como foi o que se desenhou e se constatou na eleição. Vive-se, diz Coutinho, um momento de muito desconforto no Brasil gerado pela polarização, que criou desavenças, por exemplo, até dentro das famílias.

“A direita, ou a direita radical, está sendo alimentada por uma estrutura profissional de criar fatos mentirosos, e isso repercute. Muitas das pessoas, em virtude da polarização, estão se fechando para ler jornal, ouvir rádio, ver televisão, dizendo que esses meios de comunicação são manipulados”, analisou.

Para o deputado, o presidente Lula, se instigar a polarização, estará cometendo um erro. “O momento do país é de pacificação e fazê-lo voltar a crescer, gerar empregos, o Congresso Nacional deu a condição para o presidente eleito fazer isso. Tem que abrir o Brasil para o mundo, porque o Brasil se fechou”, analisou.

Governo Raquel Lyra

Indagado sobre os primeiros dias do governo de Raquel Lyra (PSDB), o deputado disse que a tucana é uma “governadora muito séria, uma pessoa que nos traz tranquilidade por saber que ela está querendo fazer a coisa certa”. “Ela comete um erro, se o fizer, que é o de governar olhando para trás. Ela tem que governar olhando para frente, fazendo as coisas acontecerem”, explicou.

Segundo o deputado, os projetos que estão encaminhados para Pernambuco são muito importantes. “Inclusive, vou procurá-la, e já falei isso ao hoje secretário Daniel Coelho, para dizer que a gente precisa dar andamento e acompanhar a instalação da Escola de Sargentos do Exército, um investimento de mais de R$ 1,5 bilhão em Pernambuco que nós conseguimos que o governo consolidasse”, afirmou.

Coutinho lembrou que não votou na governadora, mas que torce para que ela tenha um bom desempenho. “Que Priscila (Krause) junto com ela consiga fazer um bom governo. Acho apenas que ela tem que fazer esse governo olhando para frente e buscando as coisas tantas que têm para fazer”, acrescentou.

De acordo com o deputado, o ex-governador Paulo Câmara (PSB) deixou um legado que inclui bons projetos para o estado. “Temos que consolidar a Transnordestina. Ela está prometida, está negociada, está acertada com a empresa privada para fazer o trecho de Salgueiro a Pernambuco (sic). O governador deixou isso alinhado, nós deixamos isso alinhado”, lembrou.

Ainda quanto a Paulo Câmara, Coutinho disse que o tempo vai fazer justiça ao ex-governador. “Muitas vezes, ele tem sido criticado de forma injusta. Ele arrumou o estado, que passou por dificuldades. Colocou o estado de pé, arrumou as contas, fez um programa de investimentos, deixou recursos em caixa”, listou.

Governo João Campos

Em relação à gestão do prefeito João Campos (PSB), o deputado Augusto Coutinho disse estar alinhado com o filho de Eduardo Campos para 2024.

"O prefeito me representa. Acho que está fazendo uma grande gestão, vai fazer ainda muito melhor. É competente, sabe ouvir, articula muito bem, já está muito bem estruturado politicamente. Os partidos grandes já estão alinhados com o prefeito João. Nós estamos com João, sim", garantiu, lembrando que o filho é secretário do prefeito, mas que o apoio não tem nada a ver com isso.

