Autoridades assinam Termo de Compromisso para a construção da Escola de Sargentos

A- A+

O Governo Federal e o Governo do Estado assinaram um termo de compromisso para a construção da escola de sargentos, na manhã desta sexta-feira (19). O termo foi assinado pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro; governadora Raquel Lyra (PSB), e comandante do Exército, General Tomas Paiva.

Estiveram presentes na assinatura do termo de compromisso o prefeito do Recife, João Campos (PSB), o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Álvaro Porto (PSDB); governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; senadora Teresa Leitão (PT), e os deputados federais Augusto Coutinho (Rep), Mendonça Filho (UB), Maria Arraes (SD), Valdemar de Oliveira (Avante), Clodoaldo Magalhães (PV), Pedro Campos (PSB), Carlos Veras (PT) e Eriberto Medeiros (PSB).

A obra prevê investimentos de R$ 1,8 bilhão e deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e outros 17 mil indiretos. A unidade de ensino vai centralizar a formação dos sargentos de carreira, que ocorre em estabelecimentos de ensino militar localizados em diferentes guarnições do Exército no país. Área do projeto alterada A área do projeto foi alterada, passando de 180 hectares (projeto inicial) para 90 hectares.

Uma das modificações diz respeito à transferência da vila militar para uma área adjacente, fora do campo e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe. A alteração atende o pleito da sociedade civil e movimentos ambientalistas pela preservação da região.

Veja também

Copa Africana de Nações Em busca de vaga nas oitavas da CAN, Senegal encara Camarões nesta sexta (19); saiba onde assistir