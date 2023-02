A- A+

Bancada do PT pede que governadora agilize repasse da verba do SUS ao Hospital de Câncer Segundo o deputado Doriel Barros, a unidade de saúde espera repasse de aproximadamente R$ 9 milhões

A bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa também fez cobranças à governadora Raquel Lyra (PSDB). Durante reunião, na tarde desta segunda-feira (13), os deputados Doriel Barros, João Paulo Lima e Rosa Amorim solicitaram à chefe do Executivo agilidade no repasse de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) para o Hospital de Câncer de Pernambuco.

O Governo do Estado não respondeu à reportagem o que pretende fazer. "É preciso que medidas sejam tomadas em caráter de urgência", alertou Doriel Barros, presidente do PT no Estado. Segundo o deputado, a instituição espera o repasse de aproximadamente R$ 9 milhões.

"A verba é necessária para que o hospital possa honrar os compromissos financeiros, sem prejuízos no atendimento à população, que busca e precisa de tratamento especializado e gratuito", enfatiza Doriel Barros. "Os serviços prestados representam a esperança de muita gente que sai da zona rural, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, em direção à capital, tendo no HCP a principal referência para o tratamento.".

O Datasus de 2021 aponta que a unidade realizou naquele ano 63.032 procedimentos oncológicos; 12.145 cirurgias; 58.321 quimioterapias; 2.530 radioterapias; 209.620 consultas médicas oncológicas; e 15.859 atendimentos de urgência.

A unidade tem uma campanha permanente para arrecadar doações que ajudem no tratamento dos pacientes com câncer. A ajuda pode ser feita pelo (81) 3217-8290. E tem estimulado o contribuinte a destinar parte do Imposto de Renda para custear as despesas do hospital.

Veja também

CHAMPIONS LEAGUE Champions: Entenda por que oitavas conta com a menor presença de times espanhóis na história