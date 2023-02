A- A+

Bancada do União Brasil na Alepe não tem dificuldade de dialogar com Raquel, diz Raimundo Pimentel Prefeito de Araripina foi o entrevistado da Rádio Folha FM nesta quinta-feira (2)

O prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel (União Brasil), afirmou, em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, desta quinta-feira (2), que não há dificuldades de a bancada do partido dele entrar em entendimento com a governadora Raquel Lyra (PSDB).

“O partido teve um candidato no primeiro turno, que também não foi unanimidade no partido, mas a maioria da bancada votou com a govenadora Raquel no segundo turno; e aqueles que não votaram, que foi o caso de Socorro Pimentel (esposa do prefeito), não têm dificuldade em dialogar e construir uma relação de aproximação com o governo”, explicou.

Segundo o prefeito, o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, já esteve com Raquel. “Ele conversou com a governadora para que a gente pudesse avançar nessas tratativas como partido, e eu acredito que a própria bancada, os cinco deputados, pelo que eu ouço e converso, não teriam dificuldades de avançar nesse entendimento com a governadora Raquel Lyra”, acrescentou.

Para o prefeito, Raquel, por ser início de governo, está mais preocupada em “arrumar a casa”, e por isso tem focado muito mais na gestão do que na política, o que ele considera natural. “Mas vai chegar o momento da política. Vai ter esse momento de conversa, de entendimento, porque o partido, que tem tempo de televisão, que tem espaço, que é o segundo ou terceiro maior do Brasil, quer fazer parte desse processo de mudança”, salientou.

Quanto às reivindicações de Araripina para à governadora na reunião que houve dela com os prefeitos do Sertão, na última segunda-feira (30), Pimentel disse que os pleitos levados por ele dizem a respeito não só a questões locais, mas regionais. “Existem questões que perpassam todo o estado”, afirmou. Na lista, entram abastecimento de água, rodovias e regionalização da saúde.

Lula

Em relação às obras que precisam de recursos do Governo Federal, Raimundo Pimentel, que foi aliado de primeira hora do presidente Lula na campanha eleitoral, disse que “no modelo do pacto federativo que se tem hoje, os munícipios vivem de pires na mão”, referindo-se a busca por recursos em Brasília.

“A gente hoje tem a felicidade de o União Brasil ter o Ministério da Integração, que é um ministério para o Nordeste, em especial para o semiárido, o mais importante”, explicou.

O prefeito disse que estava esperando passar a eleição da Mesa Diretora do Congresso para colocar “os projetos embaixo do braço e correr para Brasília atrás de recursos. “Tratar dessas questões do município, de recursos estruturadores. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer muito obra em Araripina, na infraestrutura, na educação em especial”, disse.

